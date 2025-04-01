Depremi Yaşayan Hatay'da Bir Felaket Daha

Daha önce deprem felaketini yaşayan Hatay bu kez de fırtına felaketini yaşadı. Hatay'da fırtınada binaların çatıları uçtu, elektrik telleri zarar gördü.

Depremi Yaşayan Hatay'da Bir Felaket Daha

Hatay'ın İskenderun ve Dörtyol ilçelerinde fırtına nedeniyle bazı binaların çatısı uçtu, bir binadaki güneş enerjisi paneli devrildi.

Kentte sabah saatlerinde başlayan ve giderek şiddetini artıran fırtına hayatı olumsuz etkiledi. Fırtına nedeniyle kentteki bazı binaların ve Akçay Mahallesi'ndeki sebze halinin çatısı uçtu.

Bazı direkler ile trafik sinyalizasyonları zarar gördü ve bir binadaki güneş enerjisi paneli devrildi. Dörtyol ilçesinde de fırtına nedeniyle Altınçağ Mahallesi'ndeki elektrik telleri zarar gördü. Fırtınanın etkisini sürdürdüğü kentte, çeşitli güvenlik önemleri alındı.

Kaynak: AA

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