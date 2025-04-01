AFAD ve Kandilli Duyurdu! Antalya Kumluca'da Deprem

AFAD'ın verilerine göre Antalya'da saat 16.52'de 4.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Merkez üssü Kumluca olan depremin derinliği 24.21 kilometre olarak ölçüldü. Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünü 3.9 olarak duyurdu.

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AFAD ve Kandilli Duyurdu! Antalya Kumluca'da Deprem

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 16.52'de merkez üssü Antalya'nın Kumluca ilçesinin yaklaşık 42 kilometre açıkları olan 4.1 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Depremin 24.21 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

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Kandilli Rasathanesi de depremin büyüklüğünü 3.9 olarak servis etti. Kandilli'ye göre depremin derinliği ise 24.9 kilometre.

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Öte yandan Antalya'nın Alanya ilçesinde de dün saat 01.36'da 3.9 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmişti.

Kaynak: Haber Merkezi

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