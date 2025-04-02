Bingöl'de Kaza! 5 Kişi Yaralandı

Bingöl-Erzurum karayolu Elmalı köyü mevkiinde sürücüsünün kontrolünü kaybettiği otomobil, istinat duvarına çarptı. Kazada 5 kişi yaralandı.

12 DA 806 plakalı Volkswagen marka otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu duvara çarparak durabildi. Olay yerine 112 acil sağlık, UMKE ve güvenlik ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA