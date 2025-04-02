Giresun'da Feci Trafik Kazası: 1 Ölü, 2 Yaralı

Giresun'da kontrolden çıkan otomobil dereye devrildi. 1 kişi yaşamını yitirirken, 2 kişi yaralandı.

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Giresun'da Feci Trafik Kazası: 1 Ölü, 2 Yaralı

Giresun'un Güce ilçesinde meydana gelen korkunç trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi ise yaralandı.

Tekkeköy köyü yakınlarında Hayrettin Kaş’ın kullandığı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle kontrolden çıkarak dereye devrildi.

Giresun'da Feci Trafik Kazası: 1 Ölü, 2 Yaralı - Resim : 1

Kazada araçta bulunan Necati Topan, olay yerinde yaşamını yitirirken, sürücü Hayrettin Kaş ve diğer yolcu Soner Sezer yaralandı. Kazanın ardından olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edilerek, yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Kazanın ardından başlatılan soruşturma, kazanın nedenleri hakkında detaylı incelemelerle devam ediyor.

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Kaynak: İHA

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