Tekirdağ'da Sıkı Trafik Denetimi

İstanbul ile Avrupa ve Ege istikametlerinin ana geçiş güzergahı üzerinde bulunan Tekirdağ'da emniyet güçleri geniş kapsamlı tedbirler aldı.

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Tekirdağ'da Sıkı Trafik Denetimi

Tekirdağ'da trafik ekipleri tarafından D110-İstanbul-Tekirdağ Yolu'nda trafik akışının güvenli şekilde sağlanması amacıyla önlemler artırıldı.

Geçtiğimiz yıl bayram döneminde 4 ekip ve 8 personel ile yürütülen trafik denetimleri, bu yıl 22 ekip ve 46 personel ile gerçekleştiriliyor. Ekipler, dron, kamera ve yeni nesil radar sistemleriyle trafiği kontrol ederken, yoğunluk anlarında ışık yönetimi ve emniyet şeritlerinin kullanımı gibi yöntemlerle akışı hızlandırmayı hedefliyor.

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Kaynak: İHA

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Tekirdağ Trafik
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