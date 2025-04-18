Denizli'de Tarihi Ev Çöktü

Denizli Buldan'daki tarihi iki katlı ahşap ev çöktü. Evde kimsenin yaşamadığı öğrenildi. Çökme nedeniyle ölen ya da yaralanan olmadı.

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Denizli'de Tarihi Ev Çöktü

Denizli'nin Buldan ilçesi Girne Mahallesi’nde efsane hale gelen tarihi iki katlı ev çöktü. Kimsenin yaşamadığı öğrenilen ve evin ortasından yol geçen ahşap iki katlı tarihi evde ölen ya da yaralanan olmadı.

Buldan’da ortasından yol geçen ev olarak da bilinen ve halk arasında Damaltı olarak bilinen tarihi ev, Buldan manzaralına sahip ahşap ve iki katlı yapısıyla ilgi odağı oluşturmuştu.

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Kaynak: İHA

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