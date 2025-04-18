Denizli'ye Yeni Maden mi Açılacak? Bakanlık'tan Açıklama Geldi

CHP Denizli Milletvekili Şeref Arpacı’nın Şirinköy’de maden arama iddialarına ilişkin verdiği soru önergesi yanıtlandı. Bakanlık tarafından verilen cevapta Şirinköy bölgesinde yeni bir maden arama başvurusu yapılmadığı ya da izin talebinin olmadığı ifade edildi.

Mert Odabaş Mert Odabaş
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Denizli'ye Yeni Maden mi Açılacak? Bakanlık'tan Açıklama Geldi

Geçtiğimiz aylarda Denizli Şirinköy’de ormanlık alanda özel bir şirkete maden çıkarma izni verildiği yönündeki iddiaların ardından Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Denizli Milletvekili Şeref Arpacı konuyu Türkiye Büyük Millet Meclisi gündemine taşımış; Enerji ve Tabii Kaynakları Bakanı Alparslan Bayraktar’ın cevaplaması istemiyle soru önergesi vermişti.

Enerji ve Tabii Kaynakları Bakanlığı tarafından soru önergesine yanıt verildi. Verilen yanıtta Denizli’nin Şirinköy ilçesi ve çevresinde maden arama faaliyetlerine dair kendilerine ulaşan bir başvuru ya da izin talebi olmadığı belirtildi.

Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Arpacı, Şirinköy bölgesinin Denizli’nin ‘akciğeri’ olarak adlandırıldığını ve kentin oksijen kaynağı olduğunu dile getirerek kentin doğasına zarar verebilecek, ekosistemi bozacak ve Denizli’de yaşayan vatandaşların hayat kalitesine tehdit teşkil edecek her türlü girişimin karşısında olacağını duyurdu.

‘MADEN RUHSATI İPTAL SÜRECİNDE’

Bakan Albayrak’ın soru önergesine verdiği yanıtta söz konusu alanda 20.03.2018 tarihinde yürürlüğe giren IV. grup maden arama ruhsatının bulunduğu ancak 3212 sayılı Maden Kanunu’nun 17’inci maddesinin altınca fıkrası kapsamında 21.03.2025 tarihi itibariyle ruhsatın iptal edilmesine yönelik işlemlerin başlatıldığı ifade edildi.

Yanıtta, yapılacak olan madencilik faaliyetlerinin çevreye olan olası etkilerinin yerel halkla birlikte ilgili kurumlar tarafından değerlendirildiğine dikkat çekilirken söz konusu izin süreçlerini tamamlamayan hiçbir ocağın açılmasına Bakanlık tarafından müsaade edilmediği ifade edildi.

Açıklamada, tek başına arama ve/veya işletme ruhsatına sahip olunmasının fiili olarak madencilik faaliyetlerine başlanması için yeterli olmadığı bilgisi de yer aldı.

Etiketler
Denizli Maden Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Alparslan Bayraktar
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