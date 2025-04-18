Beşiktaş Belediyesi'ne Soruşturma: Başkan Yardımcısı ve 10 Kişi Adliyede

Aziz İhsan Aktaş suç örgütüne yönelik yürütülen soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı. Gözaltına alınan Beşiktaş Belediye Başkan Yardımcısı Ali Rıza Yılmaz'ın da aralarında bulunduğu 11 kişi adliyeye sevk edildi.

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Cumhuriyet Halk Partili belediyelere yönelik operasyonlar devam ediyor. Beşiktaş Belediyesi'ne yönelik başlatılan soruşturma kapsamında, Belediye Başkan yardımcısı Ali Rıza Yılmaz dahil 12 kişi hakkında gözaltı kararı verilmişti.

Örgüt liderliğini Aziz İhsan Aktaş'ın yaptığı öne sürülen "ihale yolsuzluğu" soruşturması kapsamında, Beşiktaş Belediye Başkan yardımcısı Ali Rıza Yılmaz ve Beşiktaş Belediyesi Özel Kalem Müdürü Emirhan Akçadağ’ın da aralarında bulunduğu, Beşiktaş, Beyoğlu ve Sancaktepe belediyelerinde görevli 11 kişi gözaltına alındı.

Akçadağ, Bayrampaşa Devlet Hastanesine sağlık kontrolüne götürüldü. 11 kişi emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Beşiktaş Belediyesi'ne Soruşturma: Başkan Yardımcısı ve 10 Kişi Adliyede - Resim : 1

NE OLMUŞTU?

Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, "Aziz İhsan Aktaş" liderliğindeki suç örgütüyle bağlantılı olma iddiasıyla 13 Ocak’ta gözaltına alınmıştı.

İhaleye fesat karıştırma iddiasıyla gözaltına alınan Akpolat, için savcı tutuklama talep etmişti

Rıza Akpolat ve örgüt lideri olduğu iddia edilen Aziz İhsan Aktaş'ın aralarında olduğu 23 kişi tutuklanmıştı.

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Kaynak: DHA

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