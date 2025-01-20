Dikkat Çeken AKP Kulisi: Parti İçerisinde Rıza Akpolat Kararından Rahatsız Olanlar Var

Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, "geçici tedbirle" görevden uzaklaştırıldı. Akpolat'ın tutuklanmasına tepki yağarken bu durumun AKP içerisinde de kaygıya neden olduğu iddia edildi. Kulislere göre, bu tavrın orta vadede Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve AKP için dezavantaja dönüşebileceğini düşünenler var.

Dikkat Çeken AKP Kulisi: Parti İçerisinde Rıza Akpolat Kararından Rahatsız Olanlar Var

İstanbul'da belediye başkanları ve belediyelerin yöneticilerine rüşvet verilerek ihalelerin organize edildiği iddiasıyla yürütülen soruşturmada gözaltına alınan ve daha sonra tutuklanan Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, İçişleri Bakanlığı tarafından "geçici tedbirle" görevden uzaklaştırdı.

Nefes Gazetesi yazarı Nuray Babacan, Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat'ın tutuklanmasıyla ilgili AKP kulislerinde konuşulanları yazdı. Babacan, AKP içinde bu gelişmelerin sonuçlarının kime yarayacağının sorulduğunu belirtti.

'HUKUKİ GEREKÇELER YETERLİ BULUNMUYOR'

Babacan yazısında şunları aktardı:

"Bir dönem FETÖ’nün yaptığı tüm hukuksuz faaliyetler kendilerine anımsatıldığında sessiz kalan iktidar partisi mensuplarının, yeni bir ‘kandırıldık’ duygusu yaşama olasılığından bile söz ediliyor. Bu tavrın, orta vadede Erdoğan’a ve AKP’ye yaramayacağı, dezavantaja dönüşebileceğini düşünenler, 'ortada bir gariplik var, gerekçeler hiç mantıklı değil' yorumları yapıyorlar. İktidar partisi kulislerinde, yapılanları açıktan destekleyen de yok, açıktan itiraz eden de...

İtiraz etmemelerine şaşırmadık ama en azından iktidar medyasının ‘sorgulamayan coşkulu tavrına’ sahip değiller. Hukuki gerekçeler yeterli bulunmuyor, siyasi hesapların kime yaradığından da emin değiller…"

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Kaynak: Haber Merkezi

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