Ekrem İmamoğlu Çıkışı Gündem Olmuştu: Özgür Özel'den Devlet Bahçeli'ye '3T' Çağrısı

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu "yolsuzluk" soruşturması kapsamında tutuklandı. MHP lideri Devlet Bahçeli yaptığı açıklamada, davanın hızla karara bağlanması çağrısı yaptı.

Bahçeli, "Ekrem İmamoğlu suçsuzsa beraatı, değilse tecziyesi maşeri vicdana muvafık halde mutlaka ve olabilecek en kısa sürede temin edilmelidir" dedi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, BirGün Gazetesi’nden Semra Kardeşoğlu ve BirGün Gazetesi Genel Yayın Koordinatörü Yaşar Aydın’ın sorularını yanıtladı. Özgür Özel, Bahçeli'nin İmamoğlu çıkışına ilişkin açıklamada bulundu.

Özel, "Biz Bahçeli'yi demokratik zemine davet ediyoruz. Biz kendi önümüze tuttuğumuz ışıkla yürüyeceğiz. Bahçeli tutulan bu ışığa katkı sağlayacaksa buyursun gelsin. Hiç kuşku yok ki ışığını bizim önümüze doğru tutabilir ama onun tuttuğu ve istikamet verdiği ışıktan yürümeyeceğiz" ifadelerini kullandı.

Bahçeli'ye "3T'de buluşma" çağrısı yapan Özel, "'Terörsüz Türkiye', 'Tutuksuz yargılama', 'TRT'den yayınlama' olsun. Ben 'Terörsüz Türkiye'ye Meclis’te demokratik destek vereceğim. O da tutuksuz yargılama ve TRT'den yayınlamaya destek versin" dedi.

'İNANMAM'

Özgür Özel şöyle konuştu:

"Bahçeli'nin ifadelerini, gazeteciler, siyaset yorumcuları değerlendirsin. Biz Bahçeli'yi demokratik zemine davet ediyoruz. Biz kendi önümüze tuttuğumuz ışıkla yürüyeceğiz. Burada en önde de gençler yürüyor, bütün demokratlar yürüyor. Bahçeli tutulan bu ışığa katkı sağlayacaksa buyursun gelsin. Hiç kuşku yok ki ışığını bizim önümüze doğru tutabilir ama onun tuttuğu ve istikamet verdiği ışıktan yürümeyeceğiz. Bu kadar kötülük yapmış birisi 'Gelin buradan yürüyün' dese inanmam mümkün olmaz. Bizi şeytanlaştırdığı, terörle bitiştirdiği yerden sonra gelin buradan yürüyün, vallahi ben oradan yürüme niyetinde değilim.

'DESTEK VERECEĞİM'

Bahçeli, demokrasiyi savunuyorsa, ön kapıdan da yan kapıdan da görüşürüz diyorum. Ama 19 Mart darbesine bir şey demeyeceksin, bir sürü eş genel başkan, genel başkan, siyasetçi tutuklu olacak bir şey demeyeceksin, Erdoğan'ın Akın Gürlek'le yaptığı işlere bir şey demeyeceksin bu olmaz. Şimdi baktı 'Terörsüz Türkiye' meselesi dışında başka bir gündem var. Gündem bir başka yerde belirleniyor artık. Buna karşı bir patika yol söyleyeceksin.

Hayır ben demokrasi üzerinden yürümeye devam edeceğim. 'Terörsüz Türkiye'ye katkı sağlıyorum, şeffaf bir şekilde, Meclis’te, Kürt meselesini demokratik yollarla çözmek üzerinden katkı sağlıyorum. 3T formülü yapalım Bahçeli ile. 'Terörsüz Türkiye', 'Tutuksuz yargılama', 'TRT'den yayınlama' olsun. Ben 'Terörsüz Türkiye'ye Meclis’te demokratik destek vereceğim. O da tutuksuz yargılama ve TRT'den yayınlamaya destek versin."

Kaynak: ANKA