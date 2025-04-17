Mevlüt Çavuşoğlu'nun Acı Günü: Babası Hayatını Kaybetti

Eski Dışişleri Bakanı ve AKP Antalya Milletvekili Mevlüt Çavuşoğlu'nun babası Osman Çavuşoğlu vefat etti.

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Mevlüt Çavuşoğlu'nun Acı Günü: Babası Hayatını Kaybetti

Eski Dışişleri Bakanı ve AKP Antalya Milletvekili Mevlüt Çavuşoğlu'nun babası Osman Çavuşoğlu hayatını kaybetti.

93 yaşındaki Osman Çavuşoğlu'nun Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde bir süredir tedavi gördüğü öğrenildi.

Mevlüt Çavuşoğlu ve Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu'nun babaları Osman Çavuşoğlu'nun vefatı sevenlerini yasa boğdu.

Cenaze törenine dair detayların ilerleyen saatlerde açıklanması bekleniyor.

Mevlüt Çavuşoğlu'nun Acı Günü: Babası Hayatını Kaybetti - Resim : 1

TAZİYE MESAJLARI

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, bir taziye mesajı paylaştı. Yılmaz mesajında "Önceki dönem Dışişleri Bakanımız, Antalya Milletvekilimiz, değerli kardeşim Mevlüt Çavuşoğlu'nun kıymetli babası Osman Çavuşoğlu'nun vefat haberini üzüntüyle öğrendim. Sayın Bakanımıza, ailesine ve tüm sevenlerine sabır ve başsağlığı diliyorum. Allah rahmet eylesin, mekânı cennet olsun" dedi.

AKP Sözcüsü Ömer Çelik şu açıklamada bulundu:

"Önceki dönem Dışişleri Bakanımız, Antalya Milletvekilimiz Mevlüt Çavuşoğlu kardeşimin babası Osman Çavuşoğlu amcamızın vefatını üzüntüyle öğrendim. Osman Çavuşoğlu amcamıza Allah'tan rahmet diliyorum. Mevlüt kardeşime ve kıymetli ailesine başsağlığı diliyorum. Osman amcamızın mekanı cennet olsun. Başımız sağ olsun."

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Kaynak: Haber Merkezi

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