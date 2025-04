Et Fiyatlarında Büyük Tehlike: Türkiye Protein Yoksunluğu ile Karşı Karşıya

CHP Genel Başkan Yardımcısı Erhan Adem, kırmızı et fiyatlarında yaşanan artışa dair açıklamalarda bulundu.

Et fiyatlarının halkın alım gücünün çok ötesinde olduğunu ifade eden Adem, halihazırda dana kıymanın birçok şehirde 700 ila 900 lira arasında seyrettiğini; bazı bölgelerde ise yağsız biftek fiyatının 1000 lirayı aştığını belirtti.

‘ARTIŞ DEVAM EDERSE KİLOSU 2000 LİRAYA DANAYIR’

Yılın henüz dördüncü ayında bu noktalara çıkan et fiyatının aynı hızla devam etmesi halinde yıl sonunun 2000 lira bandına çıkacağı uyarısında bulunan Adem, meselenin yalnızca fiyat sorunu olmadığını; Türkiye’nin protein krizine doğru sürüklendiğine dikkat çekti.

Daha önce sofrasına haftada bir et giren evlere artık ayda bir et girebildiğini belirten Adem, çocukların et yüzü görmeden büyüdüğünü; bazı evlerde köftenin bir hatıraya dönüştüğünü kıymanın ise gramla alınabilir hale geldiğini ifade etti.

Kasaplarla arasında geçen diyaloğu aktaran Adem, kasapların “Vatandaş geliyor, 250 liralık et alıyor, tartıya bile gerek kalmıyor” şeklinde konuştuğunu belirtti.

‘ETİN İÇİNDE NE OLDUĞU BELLİ DEĞİL’

Et sektöründeki başka bir probleme de dikkat çeken Adem, etin azaldığı noktada sahtekarlığın da artış gösterdiğini, piyasada kıyma diye satılan ürünlerin içinde ne olduğunu belli olmadığını ifade ederek, “Tavuk sakatatı, at eti, katkı maddesi… Etin yüzü değişti, tadı değişti, güveni gitti” ifadelerini kullandı.



‘TÜRKİYE PROTEİN YOKSUNLUĞU İLE KARŞI KARŞIYA’

Sektördeki denetimlerin yetersiz cezaların ise caydırıcı olmadığını söyleyen Adem, vatandaşların et yediklerini sandıklarını ancak aslında başka bir şey tükettiklerini belirtti.

Sağlık uzmanlarının alarma geçtiğini, Türkiye’de protein yoksunluğu, dengesiz beslenme ve halk sağlığı sorunlarının kapıda olduğunu ifade eden Adem, et fiyatlarının bu noktaya gelmesinin yıllardır yapılan yanlışların sonucu olduğuna dikkat çekti.

‘İTHALATLA BU İŞ ÇÖZÜLMEDİ, ÇÖZÜLMEYECEK’

Adem, üreticinin tükenme noktasına geldiğini; hükümet tarafından desteklenmeyen hayvancılık sektörünün sahipsiz kaldığını dile getirerek “Mazot, yem ilaç, elektrik derken üretim maliyetleri patladı. Besici artık dayanamaz hale geldi, ahırlar boşaldı. Arz düşünce fiyat uçtu” ifadelerini kullandı.



İktidarın bu gerçeği görmeyerek çözümü halen ithalatta aradığını söyleyen Adem, Brezilya’dan Uruguay’dan hayvan getirmekle bu sorunun çözülmediğini ve çözülemeyeceğini belirterek “Getirilen hayvan da pahalıya geliyor, vatandaşa ucuz et olarak dönmüyor” şeklinde konuştu.

‘ET FİYATLARI ÜLKENİN GELECEĞİNİ TEHDİT EDİYOR’

Et sektöründe yaşanan problemin görmezden gelinmeye devam etmesi halinde yıl sonunda ‘eti sadece zenginler yer’ denilen günlere geri dönüleceğine dikkat çeken Adem, “Bu bir uyarıdır. Et fiyatı artık sadece mutfak bütçesini değil, ülkenin geleceğini tehdit ediyor” diyerek sözlerini noktaladı.