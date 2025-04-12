Ne Renk, Ne Tat, Ne Koku: Hileli Kıyma Kendini Sadece Böyle Belli Ediyor

Taze ve sağlıklı et diye satın alınan kıymalar, aslında büyük bir tehlikeyi gizliyor olabilir. Uzmanlar, kıyma ürünlerinde yapılan hilelerin arttığını belirtirken hileli kıymanın nasıl anlaşılacağına dair kritik detayı açıkladı.

Ne Renk, Ne Tat, Ne Koku: Hileli Kıyma Kendini Sadece Böyle Belli Ediyor

Son dönemlerde gıda denetimlerinde en çok sahtekarlığın tespit edildiği ürünlerin başında kıyma geliyor. Etin kalitesini düşürüp maliyeti azaltmak isteyen bazı üreticiler, kıymanın içine sakatat, tavuk eti, hatta at ve eşek eti gibi yabancı hayvansal ürünleri karıştırabiliyor. Üstelik bu durum, yalnızca rengi ya da tadıyla kolayca fark edilemiyor.

SADECE ETİKETLERE GÜVENİP KIYMA ALMAYIN

Market raflarında az yağlı, taze çekilmiş ya da ev yapımı gibi dikkat çekici ifadelerle satılan kıymalar, aslında ciddi bir risk taşıyabiliyor. Gıda sektöründe tağşiş olarak adlandırılan bu yöntemle, kıymanın içine daha ucuz olan iç yağlar veya farklı et türleri eklenerek maliyet düşürülüyor.

HİLELİ KIYMA NASIL ANLAŞILIR?

Uzmanlara göre, bazı işaretler kıymanın tağşişli olup olmadığını ele veriyor:

Yoğurma sırasında aşırı yağ salması ve kıymanın normalden fazla yumuşak olması, içine iç yağ karıştırıldığını gösterebilir.

Kıymanın homojen görünmemesi, katkı maddesi içerdiğini ve farklı hayvan etlerinin karıştırılmış olabileceğine işaret eder.

Ayrıca, bu tür hileli kıymalar daha çabuk bozulur ve kısa sürede renk değiştirerek kötü bir koku yayabilir.

Kaynak: Haber Merkezi

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