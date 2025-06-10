Mardin'de Feci Kaza! Çok Sayıda Yaralı Var

Mardin'in Artuklu ilçesinde, cip ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu kaza meydana geldi. Kazada 2’si çocuk 9 kişi yaralandı, olaya ilişkin inceleme başlatıldı.

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Mardin'de Feci Kaza! Çok Sayıda Yaralı Var
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Mardin'in Artuklu ilçesine bağlı kırsal Akbağ Mahallesi girişi, Mardin- Diyarbakır karayolu üzeri üniversite mevkiinde saat 18.00 sıralarında trafik kazası meydana geldi.

Sürücülerinin isimleri öğrenilmeyen 16 U 0335 plakalı cip ile 17 FU 854 plakalı hafif ticari araç çarpıştı. Kazada, araçlardaki Muhammed Arafat T. (26), Abdulkadir İ. (26), Azra A. (9), Halisa A. (39), Hatice A. (40), Meyrem A. (3), Cemal A. (49), Ramazan A. (37) ve Mesude Y. (35) yaralandı. İhbarla kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, ilk müdahalenin ardından Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan Mesude Y.'nin sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi. Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.

Kaynak: DHA

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