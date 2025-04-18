Amasra'ya Sis Çöktü

Bartın’ın Amasra ilçesinde denizden yükselen sis bulutu turistik ilçeyi tamamen sardı. İlçeye gelen turistler Amasra’yı tepeden gören noktaya çıkarak manzaranın bol bol fotoğrafını çekti.

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Amasra'ya Sis Çöktü

Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre, deniz suyu sıcaklığının 10 derece, Bartın'daki hava sıcaklığının da 19 derece ölçüldüğü Amasra'da ilçesinde yoğun sis oluştu.

Sabah saatlerinde soğuk denizden yükselen sis bulutu Bozköy, Çakraz, Göçgündemirci, Karaman, Tekkeönü, Kurucaşile, Kapısuyu sahilleri ile Kastamonu'nun Cide ilçesine kadar yayıldı.

Sis dolayısıyla Amasra'daki hava sıcaklığı da 9 dereceye kadar gerilerken, denizden karaya doğru uzanan sis nedeniyle eşsiz manzara oluştu. İlçeyi ziyaret eden turistler Amasra'yı tepeden gören Ahatlar köyü Bakacak mevkisinde bol bol fotoğrafladı.

Uzmanlar, her yıl bahar aylarında ısınan havayla birlikte deniz suyu sıcaklığın düşük olmasıyla sis yaşandığını yaklaşık 3 hafta boyunca bu sürecin devam edebileceğini ifade etti.

Kaynak: DHA

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