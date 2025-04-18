Fırtınanın Vurduğu Hakkari’de Onarım Çalışmaları Başlatıldı

Kentte etkili olan kuvvetli rüzgar dolayısıyla bazı binaların çatıları uçarken, ahırlar çöktü, çok sayıda araç zarar gördü.

Fırtına dolayısıyla şehrin birçok noktasında ise aydınlatma direkleri ciddi şekilde zarar gördü. Yağışların etkisini yitirmesiyle birlikte Hakkari Belediyesi, hasar gören alanlarda onarım çalışmalarına başladı.

Park ve Bahçeler Müdürlüğüne bağlı ekipler, başta zarar gören aydınlatma direkleri olmak üzere şehir genelindeki park ve kaldırımlarda da bakım ve onarım çalışmalarına hız verdi.

Belediye yetkilileri, vatandaşların güvenliği için gerekli tüm önlemlerin alındığını ve çalışmaların sürdüğünü ifade etti.

Kaynak: İHA