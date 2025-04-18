Hayvan Hırsızlarına Operasyon! 6 Saatte Yakalandılar

Aksaray'da 2 şüpheli, 6 büyükbaş hayvanı tırla çaldı. Harekete geçen polis ekipleri şüphelileri 6 saat içinde yakaladı. Aksaray'da hayvan hırsızlığı yapan şüpheliler Gaziantep'ten çıktı.

Hayvan Hırsızlarına Operasyon! 6 Saatte Yakalandılar

Aksaray merkez ilçe Kırımlı Mahallesi'nde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, 6 büyükbaş hayvanın çalındığı ihbarı üzerine Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde harekete geçen İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri olayla ilgili kamera görüntülerinden yola çıkarak sıkı bir takip başlattı.

Polis güvenlik kameralarından tır plakası ve sonrasında da şahısların kimliğine ulaştı. Bunun üzerine yola çıkan Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri tırı Gaziantep Nurdağı ilçesinde 6 saatlik aradan sonra yakaladı. Yakalanan 2 şüpheli gözaltına alınırken büyükbaş hayvanlar sahibine teslim edildi. Emniyetteki sorgularının ardından adli makamlara sevk edilen 2 şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Kaynak: İHA

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