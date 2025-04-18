Van'da Uyuşturucu Operasyonu: 16 Kişi Hakkında İşlem

Van'da polis ekipleri uyuşturucu operasyonu düzenledi. Uyuşturucu satıcılarına yönelik yapılan operasyonda 16 kişi hakkında işlem yapıldı.

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Van'da Uyuşturucu Operasyonu: 16 Kişi Hakkında İşlem

Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, il genelinde haksız kazanç sağlamak amacıyla uyuşturucu madde ticareti, nakli veya depolanması faaliyetlerini yürüten ‘torbacı’ diye tabir edilen sokak satıcılarına yönelik yürütülen çalışmaların devam ettiği belirtildi.

Açıklamada, "Gençlerin yoğun bulunduğu alanlarda yapılan çalışmalar neticesinde; 4,88 gram esrar, 124,2 gram metamfetamin, 13 adet sentetik ecza ele geçirilmiştir. Elde edilen uyuşturucu maddelerle ilgili olarak toplam 16 şahsa yasal işlem yapılmıştır" denildi.

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Kaynak: İHA

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Van Uyuşturucu
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