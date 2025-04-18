Erzincan'da Trafiğe Kayıtlı Kaç Araç Var?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), mart ayı motorlu kara taşıtları verisini açıkladı. Mart ayında Türkiye genelinde 195 bin 682 adet taşıtın trafiğe kaydı yapıldı.

Mart ayında trafiğe kaydı yapılan taşıtların %48,5'ini otomobil, %36,1'ini motosiklet, %9,7'sini kamyonet, %2,5'ini traktör, %1,9'unu kamyon, %0,8'ini minibüs, %0,4'ünü otobüs ve %0,1'ini özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

ARAÇ SAYISINDA ARTIŞ

Mart ayında trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı bir önceki aya göre motosiklette %58,2, kamyonette %50,7, otomobilde %38,1, kamyonda %19,6, traktörde %8,7 artarken otobüste %25,2, minibüste %21,3 ve özel amaçlı taşıtta %13,0 azaldı.

Mart ayında geçen yılın aynı ayına göre trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı minibüste %9,3, otomobilde %7,0 artarken traktörde %43,1, motosiklette %31,4, özel amaçlı taşıtta %29,4, kamyonda %9,2, otobüste %8,6 ve kamyonette %3,3 azaldı.

Mart ayı sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı taşıtların %51,9'unu otomobil, %20,1'ini motosiklet, %14,9'unu kamyonet, %7,2'sini traktör, %3,2'sini kamyon, %1,7'sini minibüs, %0,7'sini otobüs ve %0,3'ünü özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

Mart ayında devri(1) yapılan taşıtların %67,6'sını otomobil, %14,6'sını kamyonet, %10,4'ünü motosiklet, %3,0'ını traktör, %2,0'ını kamyon, %1,7'sini minibüs, %0,5'ini otobüs ve %0,2'sini özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

Ocak-Mart döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı %21,4 azalarak 498 bin 226 adet olurken, trafikten kaydı silinen taşıt sayısı %55,9 artarak 10 bin 592 adet oldu. Böylece Ocak-Mart döneminde trafikteki toplam taşıt sayısında 487 bin 634 adet artış gerçekleşti.

TRAFİKTEKİ BENZİNLİ TAŞIT SAYISI...

Ocak-mart döneminde trafiğe kaydı yapılan 268 bin 5 adet otomobilin %48,9'u benzin, %27,7'si hibrit, %12,9'u elektrikli, %9,6'sı dizel ve %0,9'u LPG yakıtlıdır. Mart ayı sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı 16 milyon 499 bin 996 adet otomobilin ise %33,7'si dizel, %31,4'ü LPG, %30,5'i benzin, %2,8'i hibrit ve %1,3'ü elektriklidir. Yakıt türü bilinmeyen otomobillerin oranı ise %0,2'dir.

Ocak-Mart döneminde trafiğe kaydı yapılan 268 bin 5 adet otomobilin %32,4'ü 1300 ve altı, %24,9'u 1401-1500, %10,8'i 1501-1600, %10,5'i 1301-1400, %8,1'i 1601-2000, %0,6'sı 2001 ve üstü motor silindir hacmine sahiptir.

Ocak-mart döneminde trafiğe kaydı yapılan 268 bin 5 adet otomobilin %39,6'sı gri, %26,3'ü beyaz, %12,1'i siyah, %11,8'i mavi, %4,5'i yeşil, %4,2'si kırmızı, %0,6'sı kahverengi, %0,5'i sarı, %0,3'ü turuncu ve %0,1'i diğer renklidir.

Kaynak: İHA