Batman'da Feci Kaza: Otomobil Yayalara Çarptı, 2 Kadın Yaralandı

Batman’da meydana gelen kazada, bir otomobilin çarptığı 2 kadın yaralandı.

Son Güncelleme:
Batman'da Feci Kaza: Otomobil Yayalara Çarptı, 2 Kadın Yaralandı

Batman’da yeni havaalanı mevkisinde meydana gelen trafik kazasında, karşıdan karşıya geçmeye çalışan 2 kadına otomobil çarptı.

Sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 72 T 0023 plakalı araç, yol üzerindeki yayalara çarptı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralı kadınlar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu bildirildi. Kaza ile ilgili polis ekipleri inceleme başlattı.

Kaynak: İHA

Etiketler
Batman
Son Güncelleme:
Kazaya Karışan Motosiklet Sürücüsü Ağır Yaralandı Kazaya Karışan Motosiklet Sürücüsü Ağır Yaralandı
Ne İstanbul Ne İzmir Ne de Ankara! Dünya Sıralamasında Rekor Kıran İlimiz Çok Şaşırtacak Ne İstanbul Ne İzmir Ne de Ankara! Dünya Sıralamasında Rekor Kıran İlimiz Çok Şaşırtacak
Bu Burçlar Zihinleri Resmen Kitap Gibi Okuyabiliyor! Onlarla İletişime Geçerken İki Kez Düşünün Bu Burçlar Zihinleri Resmen Kitap Gibi Okuyabiliyor! Onlarla İletişime Geçerken İki Kez Düşünün
Kıbrıs Gazisine Son Veda Kıbrıs Gazisine Son Veda
ÇOK OKUNANLAR
Ne Altın Ne Dolar Ne de Petrol! Ülkeler En Çok Kazandıran Yatırım Aracı İçin Peş Peşe Düğmeye Bastı, Yarış Kızıştı Ne Altın Ne Dolar Ne de Petrol! Ülkeler En Çok Kazandıran Yatırım Aracı İçin Peş Peşe Düğmeye Bastı
İslam Memiş Tarih Verdi: 2 Bin Lira Birden Artacak İslam Memiş Tarih Verdi: 2 Bin Lira Birden Artacak
Emeklilikte Alınacak Maaş, Borçlanma Şartları ve Prim Günleri Ne Kadar Olacak? Özgür Erdursun Tek Tek Açıklandı Emeklilikte Alınacak Maaş, Borçlanma Şartları ve Prim Günleri Ne Kadar Olacak?
Hisseli Tapu Sahipleri Yandı: Bunu Yapan Tapusunu Kaybedecek! Mahkeme Bu Uygulamayı Geçersiz Saydı Hisseli Tapu Sahipleri Yandı: Bunu Yapan Tapusunu Kaybedecek! Mahkeme Bu Uygulamayı Geçersiz Saydı
Ne Yaptın WhatsApp! Mesajını Başkasına Okutanlar Şimdi Yandı: Üçüncü Mavi Tik Geliyor Ne Yaptın WhatsApp! Mesajını Başkasına Okutanlar Şimdi Yandı: Üçüncü Mavi Tik Geliyor