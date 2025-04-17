Batman'da Feci Kaza: Otomobil Yayalara Çarptı, 2 Kadın Yaralandı

Batman’da yeni havaalanı mevkisinde meydana gelen trafik kazasında, karşıdan karşıya geçmeye çalışan 2 kadına otomobil çarptı.

Sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 72 T 0023 plakalı araç, yol üzerindeki yayalara çarptı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralı kadınlar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu bildirildi. Kaza ile ilgili polis ekipleri inceleme başlattı.

Kaynak: İHA