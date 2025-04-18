6 Ayrı Organize Suç Örgütüne Operasyon! 158 Şüpheli Yakalandı
Adana, İstanbul, Antalya ve İzmir’de düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 6 organize suç örgütü çökertildi. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 158 şüphelinin yakalandığını ve elebaşlarının da gözaltında olduğunu açıkladı. Operasyonlarda çok sayıda silah, çalıntı motosiklet, uyuşturucu, çek ve senet ele geçirildi.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Adana, İstanbul, Antalya ve İzmir merkezli gerçekleştirilen operasyonlarda 6 ayrı organize suç örgütüne yönelik baskınlarda 158 şüphelinin yakalandığını duyurdu. Operasyonlarda, örgüt elebaşlarından S.B., H.Y. ve A.B.’nin de gözaltına alındığı belirtildi.
Şüphelilerin; örgüt kurmak, nitelikli yağma, kasten yaralama, silahlı tehdit, iş yeri kurşunlama, kişi hürriyetini kısıtlama ve silah-mühimmat kaçakçılığı gibi birçok suçtan soruşturma altına alındığı açıklandı. Baskınlarda 32 ruhsatsız tabanca, 8 av tüfeği, çalıntı motosikletler, uyuşturucu ve çok sayıda çek-senet ele geçirildi.
Bakan Yerlikaya, operasyonları yürüten emniyet birimlerini tebrik ederek, "Şehir eşkıyalarını tek tek yakalayıp adalete teslim edeceğiz." dedi.
Kaynak: İHA