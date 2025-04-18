6 Ayrı Organize Suç Örgütüne Operasyon! 158 Şüpheli Yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Adana, İstanbul, Antalya ve İzmir merkezli gerçekleştirilen operasyonlarda 6 ayrı organize suç örgütüne yönelik baskınlarda 158 şüphelinin yakalandığını duyurdu. Operasyonlarda, örgüt elebaşlarından S.B., H.Y. ve A.B.’nin de gözaltına alındığı belirtildi.

Şüphelilerin; örgüt kurmak, nitelikli yağma, kasten yaralama, silahlı tehdit, iş yeri kurşunlama, kişi hürriyetini kısıtlama ve silah-mühimmat kaçakçılığı gibi birçok suçtan soruşturma altına alındığı açıklandı. Baskınlarda 32 ruhsatsız tabanca, 8 av tüfeği, çalıntı motosikletler, uyuşturucu ve çok sayıda çek-senet ele geçirildi.

Bakan Yerlikaya, operasyonları yürüten emniyet birimlerini tebrik ederek, "Şehir eşkıyalarını tek tek yakalayıp adalete teslim edeceğiz." dedi.

Kaynak: İHA