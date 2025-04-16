Dört Suç Örgütüne 'Orkinos' Operasyonunda Yeni Ayrıntılar: Kripto Konuşmalar Çözüldü, 5 Ülkede Birden Aynı Anda Harekete Geçildi

Türkiye, İspanya, Almanya, Hollanda ve Belçika'da eş zamanlı olarak gerçekleştirilen Orkinos-Bulut operasyonunun yeni ayrıntıları ortaya çıktı. Hedefinde dört büyük organize suç örgütünün olduğu operasyon 8 ay sürerken, şebekenin kriptolu iletişim ağını çözen ekipler düğmeye basarak 234 şüpheliyi yakaladı.

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Türkiye’nin de içlerinde yer aldığı beş ülkede uyuşturucu şebekelerine yönelik gerçekleştirilen Orkinos-Bulut isimli operasyonuna dair yeni ayrıntılar ortaya çıktı.

Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı, Interpol-Europol Daire Başkanlığı, İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı (MASAK), Avrupa Polis Teşkilatı Europol, Hollanda, Almanya, İspanya ve Belçika polis teşkilatlarını ortak çalışmasıyla gerçekleşen operasyonun düğmesine 8 ay önce basıldı.

Operasyona start veren emniyet ekipleri, eş zamanlı baskınlarla dokuzu yurt dışında olmak üzere 234 şüpheliyi gözaltına aldı.

EKİPLER İLETİŞİM AĞINI ÇÖZDÜ

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yaklaşık 8 ay önce Türkiye ve Avrupa'daki uyuşturucu ağının ortaya çıkarılması ve zanlıların yakalanması için harekete geçti

Yapılan çalışmalar neticesinde dört büyük suç örgütünün yakalanmamak için kendi aralarında kullandığı kriptolu iletişim araçları olduğu belirlendi.

Bahsi geçen kriptolu iletişim ağını çözen ve buradaki mesajları çözen ekipler, küresel uyuşturucu ağını deşifre etti.

Dört Suç Örgütüne 'Orkinos' Operasyonunda Yeni Ayrıntılar: Kripto Konuşmalar Çözüldü, 5 Ülkede Birden Aynı Anda Harekete Geçildi - Resim : 1

11 ÜLKENİN POLİSİYLE İŞBİRLİĞİ

Ekipler çalışmalarında suç şebekelerinin Türkiye ile, Avrupa'ya, Güney Amerika ülkelerinden deniz ve karayolu vasıtasıyla kokain; İran ve Afganistan üzerinden eroin, Balkan ülkeleri üzerinden ise skunk ve Avrupa ülkeleri üzerinden exstacy üretimi ve sevkiyatını yapmaya çalıştıklarını tespit etti.

Polis ekipleri İngiltere, Avustralya, ABD, Yunanistan, Sırbistan, Azerbaycan, Kosova, Bulgaristan, Kuzey Makedonya, Brezilya ve İran polis teşkilatlarıyla bilgi ve belge paylaşımına başladı.

Dört Suç Örgütüne 'Orkinos' Operasyonunda Yeni Ayrıntılar: Kripto Konuşmalar Çözüldü, 5 Ülkede Birden Aynı Anda Harekete Geçildi - Resim : 2

234 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın da destek verdiği çalışmalar kapsamında Avrupa Polis Teşkilatı Europol başta olmak üzere diğer ülkelerin adli ve kolluk kuvvetleriyle yazışmalar gerçekleştirilen İstanbul polisi, zanlıların kimlik ve adres bilgileriyle, karıştığı suçları ilgili yetkililere iletti.

Çalışmaların tamamlanmasının ardından İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde kurulan kriz merkezinde İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız'ın da katılımıyla başlatılan operasyonda dokuzu yurtdışında olmak üzere 234 zanlı gözaltına alındı.

EUROPOL YETKİLİLERİ OPERASYONU İSTANBUL'DA TAKİP ETTİ

Hollanda, Almanya, İspanya ve Belçika'daki operasyonlarda Türk polisleri de görev yaparken, İstanbul'daki kriz merkezinde ise Europol yetkilileri operasyonu yerinden izledi.

Dört Suç Örgütüne 'Orkinos' Operasyonunda Yeni Ayrıntılar: Kripto Konuşmalar Çözüldü, 5 Ülkede Birden Aynı Anda Harekete Geçildi - Resim : 3

YERLİKAYA DUYURMUŞTU

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, dün gerçekleştirilen operasyon kapsamında 10'u kırmızı bültenle aranan 234 suç örgütü üyesinin gözaltına alındığını duyurmuş; operasyon kapsamında 13 milyar liralık mal varlığına da el konulduğunu belirtmişti.

Bakan Yerlikaya Duyurdu: Suç Örgütü Üyeleri 'Orkinos'a Takıldı! Tam 234 Kişi... Milyarlarca Liraya El KonulduBakan Yerlikaya Duyurdu: Suç Örgütü Üyeleri 'Orkinos'a Takıldı! Tam 234 Kişi... Milyarlarca Liraya El KonulduGüncel

Kaynak: AA-DHA

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