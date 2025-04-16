Manisa’da Hastanelere Yeni Hat

Manisa Büyükşehir Belediyesi, şehir içi toplu taşıma hizmetlerinde önemli bir adım atarak Manisa Şehir Hastanesi ile Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi arasında yeni bir ulaşım hattı oluşturdu. Vatandaşların iki önemli sağlık kuruluşu arasındaki ulaşımlarını kolay ve hızlı kılacak 112 No’lu yeni hat hizmete başladı.

Başkan Ferdi Zeyrek, "Vatandaşlarımızın hayatını kolaylaştırmak için emek veriyoruz. 112 numaralı otobüs hattını hizmete aldık. Artık hemşehrilerimiz Kuşlubahçe, Barbaros ve Horozköy mahallelerimizden; Şehir Hastanesi ve Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi’ne doğrudan, aktarmasız ulaşım sağlayacak" dedi.

'VATANDAŞLAR MEMNUN'

Manisa Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanı Hüseyin Üstün, "Daha önce Kuşlubahçe, Horozköy bölgesinden Celal Bayar Üniversitesi Hastanesi’ne doğrudan yapılan bir taşıma yoktu. Bununla ilgili daha önce ciddi anlamda talepler geldi. Büyükşehir Belediye Başkanımız Ferdi Zeyrek, konuyla ilgili talimatlarını iletti. Kısa süre içinde bu konuyu çözmemiz, ayrı bir hat oluşturulması ve vatandaşların mağduriyet yaşamaması için bindikleri noktadan hastanelere ulaşması konusunda. 112 numarası, hastaneden hastaneye taşıdığı için seçildi. Aktarmasız ulaşım, vatandaşlarımız tarafından da büyük memnuniyetle karşılandı" dedi.









Kaynak: AA