Bakan Yerlikaya Duyurdu: Suç Örgütü Üyeleri 'Orkinos'a Takıldı! Tam 234 Kişi... Milyarlarca Liraya El Konuldu

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 10'u kırmızı bültenle aranan 234 üst düzey organize suç örgütü üyesinin gözaltına alındığını duyurdu. Yerlikaya 13 milyar TL değerindeki mal varlığına el konulduğunu da açıkladı.

Son Güncelleme:
Bakan Yerlikaya Duyurdu: Suç Örgütü Üyeleri 'Orkinos'a Takıldı! Tam 234 Kişi... Milyarlarca Liraya El Konuldu

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, uluslararası suç örgütüne düzenlenen Orkinos-Bulut operasyonlarına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Yerlikaya, 10’u kırmızı bültenle aranan toplamda 234 suç örgütü üyesinin gözaltına alındığını duyurdu. Yerlikaya, toplamda 13 milyar TL'lik mal varlığına da el konulduğunu açıkladı.

Bakan Yerlikaya Duyurdu: Suç Örgütü Üyeleri 'Orkinos'a Takıldı! Tam 234 Kişi... Milyarlarca Liraya El Konuldu - Resim : 1

Yerlikaya’nın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

Belirlediğimiz hedef şahıslar 21 ton 251 kilo uyuşturucu madde ile 3 milyon 321 bin maddeden sorumluydular.

9'u yurt dışında 225'i yurt içinde olmak üzere 234 suç örgütü üyesi gözaltına alındı, 10'ı kırmızı bültenle aranıyordu.

TAM 13 MİLYAR TL'LİK MAL VARLIĞINA EL KONULDU

MASAK'ın tespit ettiği 681 taşınmaz,127 araç,113 şirketteki ortaklık paylarıyla şüphelilerin banka hesaplarını içeren yaklaşık 13 milyar liralık mal varlığına el koyduk. Ekiplerimiz 8 ay boyunca büyük bir titizlik içinde yürüttüler.

Türkiye ile 5 ülkede eş zamanlı gerçekleştirdiğimiz operasyonlar sınır tanımadığımızı gösteriyor.

Kırmızı Bültenle Aranan Suç Baronu İstanbul'da YakalandıKırmızı Bültenle Aranan Suç Baronu İstanbul'da YakalandıGüncel
23 İlde IŞİD Operasyonu... 105 Kişi Yakalandı23 İlde IŞİD Operasyonu... 105 Kişi YakalandıGüncel

Kaynak: Haber Merkezi

Etiketler
Ali Yerlikaya Operasyon
Son Güncelleme:
İzmir Depremi Sonrası Korkutan Uyarı, Bilinmeyen Tehlikeyi Açıkladı İzmir Depremi Sonrası Korkutan Uyarı, Bilinmeyen Tehlikeyi Açıkladı
Biberin Acı mı Tatlı mı Olduğu Nasıl Anlaşılır? Şeflerin Gizli Yöntemi Ortaya Çıktı Biberin Acı mı Tatlı mı Olduğu Nasıl Anlaşılır? Şeflerin Gizli Yöntemi Ortaya Çıktı
2025’te Sözleşmeli Öğretmen Ataması Yapılacak mı? Gözler MEB'in Açıklayacağı Takvimde 2025’te Sözleşmeli Öğretmen Ataması Yapılacak mı? Gözler MEB'in Açıklayacağı Takvimde
Türkiye'den ABD'ye Uzanan 'Yumurtalık' Transferi: İlaçlar Kurye ile Gönderildi, Genetik Özellik Toplandı Türkiye'den ABD'ye Uzanan 'Yumurtalık' Transferi!
ÇOK OKUNANLAR
İslam Memiş Gram Altın İçin Tarih Verdi: '4500 Lirayı Görecek' İslam Memiş Gram Altın İçin Tarih Verdi: '4500 Lirayı Görecek'
Buraya Taşınan Yaşadı: Devlet 3 Milyon TL Hibe Verecek! Tek Kuruş Geri Ödenmeyecek Buraya Taşınan Yaşadı: Devlet 3 Milyon TL Hibe Verecek! Tek Kuruş Geri Ödenmeyecek
Kilosu 1000 TL'ye Satılıyor, Raflarda Zor Bulunuyor! Altın Gibi Değerli, Turistler Poşet Poşet Alıyor Kilosu 1000 TL'ye Satılıyor, Raflarda Zor Bulunuyor! Altın Gibi Değerli
İzmirli Türk Devi İflas Bayrağını Çekti! Piyasalar Bu Haberle Sarsıldı İzmirli Türk Devi İflas Bayrağını Çekti! Piyasalar Bu Haberle Sarsıldı
Ehliyet Sahipleri Dikkat! Sürücülere Her Yıl Test Şartı Geliyor Ehliyet Sahipleri Dikkat! Sürücülere Her Yıl Test Şartı Geliyor