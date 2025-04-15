Bakan Yerlikaya Duyurdu: Suç Örgütü Üyeleri 'Orkinos'a Takıldı! Tam 234 Kişi... Milyarlarca Liraya El Konuldu

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, uluslararası suç örgütüne düzenlenen Orkinos-Bulut operasyonlarına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Yerlikaya, 10’u kırmızı bültenle aranan toplamda 234 suç örgütü üyesinin gözaltına alındığını duyurdu. Yerlikaya, toplamda 13 milyar TL'lik mal varlığına da el konulduğunu açıkladı.

Yerlikaya’nın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

Belirlediğimiz hedef şahıslar 21 ton 251 kilo uyuşturucu madde ile 3 milyon 321 bin maddeden sorumluydular.

9'u yurt dışında 225'i yurt içinde olmak üzere 234 suç örgütü üyesi gözaltına alındı, 10'ı kırmızı bültenle aranıyordu.

TAM 13 MİLYAR TL'LİK MAL VARLIĞINA EL KONULDU

MASAK'ın tespit ettiği 681 taşınmaz,127 araç,113 şirketteki ortaklık paylarıyla şüphelilerin banka hesaplarını içeren yaklaşık 13 milyar liralık mal varlığına el koyduk. Ekiplerimiz 8 ay boyunca büyük bir titizlik içinde yürüttüler.

Türkiye ile 5 ülkede eş zamanlı gerçekleştirdiğimiz operasyonlar sınır tanımadığımızı gösteriyor.

Kaynak: Haber Merkezi