Gümrükte Alarm Zilleri Çaldı! Binlerce Kilo Sevkiyat Geri Çevrildi

ABD menşeli kilolarca pamuk Türkiye’ye giriş yapamadan geri gönderildi. 19.823 kilogram pamukta tohum tespit edildiği belirtildi.

Fulya Açıkel Fulya Açıkel
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Gümrükte Alarm Zilleri Çaldı! Binlerce Kilo Sevkiyat Geri Çevrildi

Hatay'da, deniz yolu ile Türkiye’ye getirilmek istenen ABD menşeli 19.823 kilogram pamuk, yapılan denetimlerde tohum içerdiği tespit edilince ülkeye girişine izin verilmedi.

Bitki, bitkisel ürün ve diğer maddelerin ülkemize girişi çıkışı ve transit geçişi esnasında bitki sağlığı kontrollerini yaparak gerekli belgeleri düzenlemekle yetkili kamu görevlisi inspektörler tarafından gerçekleştirilen kontroller sonucunda, ürünün tarım ve gıda güvenliği mevzuatına aykırı olduğu belirlendi. Bunun üzerine pamuk, geldiği ülkeye iade edilmek üzere geri gönderildi.

Yetkililer, benzer denetimlerin aralıksız sürdüğünü ve ülke tarımını korumaya yönelik bu tür uygulamalarda taviz verilmediğini belirtti.

Gümrükte Alarm Zilleri Çaldı! Binlerce Kilo Sevkiyat Geri Çevrildi - Resim : 1

NE ANLAMA GELİYOR?

"Pamukta tohum içeriği tespiti" ifadesi, pamuk bitkisinde bulunan tohum miktarının veya tohumla ilgili özelliklerin belirlenmesi anlamına gelir. Bu ifade genellikle şu durumlarda kullanılır:

1. Hasat sonrası pamuk analizi

Pamuk bitkisi hasat edildikten sonra, elyaf (lif) ve tohum olarak iki ana bileşene ayrılır. "Tohum içeriği tespiti", hasat edilen pamukta ne kadar tohum bulunduğunun ölçülmesidir. Bu, özellikle şu amaçlarla yapılır:

-Elyaf verimliliğini değerlendirmek
-Tohumun yağ veya protein içeriğini belirlemek
-Tohumun tekrar ekime uygun olup olmadığını analiz etmek

2. Endüstriyel kullanım

Pamuk tohumları, yağ üretiminde, hayvan yemi olarak veya tekstil dışı alanlarda kullanılır. Bu yüzden pamuk içindeki tohum oranının bilinmesi ekonomik açıdan önemlidir.

3. Tarım ve ıslah çalışmaları

Yeni pamuk türlerinin geliştirilmesinde, tohum verimi ve kalitesi kritik parametrelerdendir. Bu analiz, bitkinin genetik potansiyelinin belirlenmesi açısından da yapılabilir.

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