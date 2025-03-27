Türkiye'den Almanya'ya Gönderilen Kuru İncir Kapıdan Çevrildi

Türkiye'den gönderilen kuru incirler tek tek sınırdan dönüyor. Almanya, "aflatoksin" tespit edilen kuru incirler için harekete geçti. Peki, aflatoksin nedir? İnsan sağlığına zararları neler? İşte detaylar...

Tuğçenur Acar Tuğçenur Acar
Türkiye'den Almanya'ya Gönderilen Kuru İncir Kapıdan Çevrildi

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu'nun Gıda ve Yemler İçin Hızlı Alarm Sistemi (RASFF), Türkiye’den ihraç edilen gıda ürünlerinde tehlikeli maddeler tespit edildiğine ilişkin alarm vermeye devam ediyor.

İtalya, Bulgaristan, Fransa, Hollanda ve İsveç'in ardından kuru incirler Almanya'dan da geri döndü.

Türkiye'den Almanya'ya Gönderilen Kuru İncir Kapıdan Çevrildi - Resim : 1

Gıda ve Yemler İçin Hızlı Alarm Sistemi (RASFF) portalında Türkiye’den Almanya'ya gönderilen kuru incirlerde "aflatoksin" tespit edildiği bildirildi.

Türkiye'den Almanya'ya Gönderilen Kuru İncir Kapıdan Çevrildi - Resim : 2

SAĞLIĞA ZARARLARI NELER?

Aflatoksinler, genellikle yiyeceklerde, özellikle de mantarların gelişebileceği nemli ve sıcak ortamlarda bulunur. Bu toksinler, insan sağlığı üzerinde ciddi zararlara yol açabilir.

Kanser riski: Aflatoksinlerin en bilinen zararı, kanserojen etkisidir. Özellikle karaciğer kanseriyle ilişkilidir. Aflatoksin B1, karaciğer hücrelerinde DNA hasarına yol açarak kanser oluşumunu teşvik edebilir.

Karaciğer hasarı: Aflatoksinler, karaciğerde birikerek organın fonksiyonlarını bozar. Kronik maruziyet, karaciğerin normal işlevlerini yerine getirmesini engelleyebilir ve karaciğer yetmezliği gibi ciddi sağlık sorunlarına yol açabilir.

Bağışıklık sistemi üzerindeki etkiler: Aflatoksinler bağışıklık sistemi üzerinde olumsuz etkiler yapabilir, vücudun enfeksiyonlara karşı direncini azaltabilir. Özellikle çocuklar ve bağışıklık sistemi zayıf olan bireylerde bu etki daha belirgin olabilir.

Büyüme geriliği ve zihinsel gelişim sorunları: Özellikle çocuklarda aflatoksinlere maruz kalma, büyüme geriliğine ve zihinsel gelişim problemlerine yol açabilir.

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