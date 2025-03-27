Türkiye Yolladı, Avrupa 'Zehir Saçıyor' Dedi

Türkiye'den Belçika'ya ihraç edilen kuru üzümlerde "asetamiprid" tespit edildi. İnsan sağlığına zararlı bu kimyasal nedeniyle yetkililer, vatandaşlara söz konusu kuru üzümleri tüketmemeleri yönünde çağrı yaptı.

Buse Yılmaz Buse Yılmaz
Türkiye Yolladı, Avrupa 'Zehir Saçıyor' Dedi

Türkiye'den Avrupa'ya ihraç edilen gıda ürünlerinden birçoğu "sağlığa riskli" olduğu gerekçesiyle geri çevrilmeye devam ediyor. Son olarak Avrupa Birliği’nin Gıda ve Yemler İçin Hızlı Alarm Sistemi’nin (RASFF) 25 Mart 2025 tarihli bildirimine göre, Belçika'da bir ürün daha ret aldı.

Türkiye'den Belçika'ya gönderilen kuru üzümlerde, resmi kontrol sırasında "asetamiprid" keşfedildi. Bunun ardından tüketicilere uyarı yapan yetkililer, kuru üzümlerin "ciddi" şekilde risk taşıdığını vurgulayarak vatandaşlarına tüketmeme çağrısında bulundu.

ASETAMİPRİD NEDİR?

Asetamiprid, kantak ve mide zehiri bir insektisittir. İlaçlamadan kısa süre sonra bitki bünyesine geçen bu zehirli kimyasalın etki süresi 14 ila 21 gündür ve 31 Mart 2025 tarihi itibarıyla Ege Bölgesi'nde yasaklanmıştır.

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Kaynak: Haber Merkezi

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