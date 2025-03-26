Ramazan’ın Vazgeçilmez Meyvesinde Büyük Skandal, İşte Ölüm Saçan Tatlı Zehir

Avrupa Birliği Komisyonu'nun Gıda ve Yemler İçin Hızlı Alarm Sistemi’nde (RASFF) yer alan yeni skandal, büyük tehlikeyi gözler önüne serdi. Türkiye’de Fransa’ya gönderilmek üzere yola çıkan kuru incirlerde kanserojen madde aflatoksin bulundu.

Esma Karayel Esma Karayel
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Ramazan’ın Vazgeçilmez Meyvesinde Büyük Skandal, İşte Ölüm Saçan Tatlı Zehir

Tarım ve Orman Bakanlığı’nın yayınlamaya başladığı skandallarla dolu gıda listesine her gün bir yenisi eklenmeye devam ederken, Avrupa Birliği (AB) Komisyonu'nun Gıda ve Yemler İçin Hızlı Alarm Sistemi’nde yer alan liste de büyük endişe yarattı.

Ramazan’ın Vazgeçilmez Meyvesinde Büyük Skandal, İşte Ölüm Saçan Tatlı Zehir - Resim : 1

Türkiye’nin Yunanistan’a ihraç ettiği kuru incirlere sınır kontrolünde el konuldu. Açıklanan belgede kuru incirlerde rutubet sonucu oluşan küflü mantar türü ‘aflatoksine’ rastlandığı ifade edildi.

Ramazan’ın Vazgeçilmez Meyvesinde Büyük Skandal, İşte Ölüm Saçan Tatlı Zehir - Resim : 2

AFLATOKSİN NEDİR? ZARARLARI NELERDİR?

Tahıllarda, yemlerde ve her türlü kuru yiyeceklerde rutubetin artmasına ve sıcaklığa bağlı olarak mantar türlerinin üremesi sonucu oluşan, küf zehri olarak da adlandırılan Aflatoksin, kanserojen maddeler arasında yer alır.

Ramazan’ın Vazgeçilmez Meyvesinde Büyük Skandal, İşte Ölüm Saçan Tatlı Zehir - Resim : 3

HANGİ GIDALARDA BULUNUR?

Aflatoksinler özellikle Antep fıstığı, yer fıstığı, badem, fındık gibi sert kabuklu ile kuru incir gibi kurutulmuş meyvelerde; buğday, arpa, pirinç gibi tahıllarda, mısırda, kırmızıbiber gibi baharatlarda yer alır.

Aflatoksinler yüksek dozlarda tüketildiğinde zehir etkisi gösterir. Zararlı olabilecek miktarda aflatoksin içeren gıdalar büyük tehlike içerir.

Kaynak: Haber Merkezi

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kuru incir Tarım ve Orman Bakanlığı
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