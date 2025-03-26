Kuru İncirde Yine Zehir Çıktı, Almanya Sınırdan Çevirdi

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu'nun Gıda ve Yemler İçin Hızlı Alarm Sistemi (RASFF) çeşitli ülkelerde yapılan sınır kontrollerinde tespit edilen zehirli ürünleri internet sitesi üzerinden kamuoyuna duyuruyor. RAFF listelerinde Türkiye’den ithal edilen ürünler de sıklıkla yer alıyor.

KURU İNCİRDE SKANDAL BİTMİYOR

Daha önce farklı ülkelerden Türkiye'ye iade edilen kuru incirlerdeki zehir riski bitmiyor. Türkiye’den ihraç edilen kuru incirler bu kez Almanya’da gerçekleştirilen sınır kontrollerine takıldı. Gerçekleştirilen denetimlerde alınan ürün numunelerinde ‘aflatoksin’ maddesi tespit edildi.

SINIRDAN İÇERİ SOKMADILAR

Almanya tarafından gerçekleştirilen sınır denetimlerine takılan kuru incirlerin risk derecesi ‘ciddi’ olarak tanımlandı. Kuru incirlere ülke sınırından Alman tarafından el konulurken, ürünlerin Türkiye’ye iade mi edileceği yoksa imha mı edileceğine dair henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

AFLATOKSİN NEDİR?

Aflatoksin, Aspergillus cinsine ait mantarların ürettiği toksik bileşikler olarak tanımlanıyor. Aflatoksinler, tarım ürünleri ve gıda maddelerinde kontaminasyona sebep olabiliyor. Tahıl (pirinç, mısır, buğday, ince ve süpürge darı), yağlı tohumlar (pamuk, soya fasulyesi, yer fıstığı, ayçiçeği), baharat (kırmızı biber, kara biber, kişniş, zerdeçal, zencefil) ve kuruyemişlerde (badem, Antep fıstığı, ceviz, Hindistan cevizi, brezilya cevizi) sıklıkla rastlanabiliyor. Aflatoksin bulunun besinleri tüketen hayvanların ürünlerinde de aynı tür zehir çıkabiliyor.