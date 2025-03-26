Trump'tan Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Türkiye Açıklaması: Sadece 5 Kelime Kullandı

Türkiye İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanması ve geçici olarak görevinden uzaklaştırılmasına yönelik protesto gösterileri devam ederken ABD Başkanı Donald Trump Türkiye ve Cumhurbaşkanı Erdoğan hakkında açıklamalarda bulundu.

'İYİ BİR LİDER'

Beyaz Saray’da büyükelçi adaylarıyla buluşan Trump, Türkiye için “Güzel bir yer” ve Cumhurbaşkanı Erdoğan için “İyi bir lider" ifadelerini kullandı.

Trump'ın Türkiye Büyükelçisi olarak aday gösterdiği Tom Barrack Türkiye ile ilgili övgü dolu ifadeler kullandı.

Barrack, konuşmasında Türkiye’nin tarihine vurgu yaparken; “Türkiye en eski medeniyetlerinden biri” ifadelerini kullandı. Trump, bu sözlerin ardından Barrack’a beş kelimelik “Good place, good leader too” (İyi bir yer, iyi bir lider) yanıtını verdi.

Trump, Barrack'ın adaylığını Aralık ayında ilan etmişti.

Kaynak: Haber Merkezi