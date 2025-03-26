İki Uçak Çarpıştı, Havada Dehşet

Fransa’da akrobasi uçuşu yapan iki gösteri uçağı havada çarpıştı. Çarpışma esnasında uçakta bulunan iki pilot ve bir yolcu ise fırlatma koltukları sayesinde son anda kurtuldu.

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Fransa’nın kuzeydoğusundaki Saint-Dizier bölgesinde Fransız Hava Kuvvetlerine bağlı akrobasi uçuşu yapan iki jet, prova esnasında havada çarpıştı.

Fransız-Alman yapımı Alpha jetlerin çarpışmasının ardından iki pilot ve bir yolcu, fırlatma koltukları sayesinde kazadan sağ olarak kurtuldu. Fransa ordusunun yaptığı açıklamada, paraşütlerle iniş yapan yolcu ve pilotların bilinçleri açık halde bulunduğu ifade edildi. Bir kişinin yaralandığı olayda jetlerden birinin bölgedeki bir silonun bulunduğu bölgeye düşmesinin ardından yangın çıktığı da belirtildi.

Fransa Savunma Bakanı Sebastien Lecornu sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada ise, acil servis ekiplerinin bölgeye aktarıldığı ve olayda hafif yaralanan 1 kişinin tedavi altına alındığını duyurdu.

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Kaynak: İHA

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Fransa Uçak kazası
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