Japonya'da Havalimanında Korku Dolu Anlar... İki Uçak Birden Acil İniş Yaptı
Japonya'nın Matsumoto Havaalanı'na ABD ordusuna ait 2 uçak, peş peşe acil iniş gerçekleştirdi. Uçakların inişinin ardından havalimanı uçak trafiğine kapatıldı.
Japonya'nın Nagano eyaletindeki Matsumoto Havaalanı'na ardı ardına acil iniş yaptı. Havaalanı yönetiminden edinilen bilgilere göre, inişler yerel saat ile 15.00 ve 15.30 sıralarında gerçekleşti.
Okinawa eyaletindeki Futenma Hava Üssü'ne bağlı olan uçaklardan ikincisinin kısa süre sonra yeniden havalandığı öğrenilirken, havaalanı pisti de yaklaşık 1.5 saat uçak trafiğine kapatıldı. Bazı uçak seferlerinde aksamalar yaşandı.
Kaynak: İHA
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