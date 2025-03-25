Filistin'deki Katliamı Dünyaya Göstermişti: İsrail Yönetmen Hamdan Ballal'ı Alıkoydu, Akıbeti Bilinmiyor

İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria'da yaşanan saldırıları anlatan Oscar ödüllü belgesel "Başka Toprak Yok"un (No Other Land) yönetmenlerinden Hamdan Ballal'ı bir saldırıda yaralayıp gözaltına aldı. Avukatıyla görüşmesine izin verilmeyen yönetmenin akıbeti bilinmiyor.

Filistin'deki Katliamı Dünyaya Göstermişti: İsrail Yönetmen Hamdan Ballal'ı Alıkoydu, Akıbeti Bilinmiyor

Uzun yıllardır Filistinlilere yönelik zulmü devam eden İsrail ordusu, 7 Ekim 2023'ten beri aralıksız saldırıp 19 Ocak'ta ateşkes ilan ettiği Gazze Şeridi'ne yeniden saldırmaya başladı. Ordu, son olarak işgal altındaki Batı Şeria'da Filistinlilerin yaşadığı Susya köyüne saldırdı.

Mesafir Yatta'daki aktivistlerden yapılan ortak açıklamada, kesici alet ve silah taşıyan maskeli İsraillilerin saldırısında yaralananlar olduğu ve Filistinlilerin mülklerinin zarar gördüğü aktarıldı. Saldırıyı belgelemek için olay yerine gelen 5 ABD'li Yahudi aktivistin de Filistinlilerin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırısına uğradığı ve aktivistlerin içinde bulunduğu aracın taşlandığı belirtildi.

Filistin'deki Katliamı Dünyaya Göstermişti: İsrail Yönetmen Hamdan Ballal'ı Alıkoydu, Akıbeti Bilinmiyor - Resim : 1

AVUKATIYLA GÖRÜŞTÜRMEDİLER

İsrail ordusunun saldırısında, bu yıl Oscar ödülü kazanan ve Batı Şeria'da yaşanan trajediyi alatan "Başka Toprak Yok" (No Other Land) belgeseli yönetmenlerinden Hamdan Ballal'ın da yaralandığı ve çok sayıda Filistinli ile gözaltına alındığı bildirildi. Ballal'ın avukatıyla görüşmesine izin verilmediği öğrenilirken, şimdilik akıbeti bilinmiyor.

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Kaynak: AA

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