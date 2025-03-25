Aktivist Baloch’un Davası BM'ye Taşınıyor: Dosyayı Uluslararası Hukukçu Kurtuluş Baştimar Hazırlayacak

Beluç Uzun Yürüyüşü’nü organize ederek, Pakistan’ın Belucistan bölgesindeki insan hakları ihlallerini ve zorla kaybetmeleri protesto eden Baloch, güvenlik güçlerinin engellemeleriyle karşı karşıya kaldı. Barışçıl protestolarının polis tarafından bastırıldığını belirten Baloch, taciz, fişleme ve tehditlere maruz kaldığını dile getirdi.

ULUSLARARASI GÜNDEME TAŞINIYOR

Pakistan’daki insan hakları savunucuları ve hukuk platformları, Baloch’un durumunu uluslararası gündeme taşımak amacıyla Kurtuluş Baştimar’a resmi başvuruda bulundu. Baştimar, Baloch’un kaçırılma, tehdit ve sindirme sürecini belgeleyen kapsamlı bir dosyayı Birleşmiş Milletler’e sunarak hukuki ve diplomatik süreçleri takip edecek.

Baştimar, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Davayı şahsen sunacağım ve uluslararası düzeyde adalet için savunuculuk yapacağım” ifadelerini kullandı.

Kaynak: ANKA