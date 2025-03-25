60 Yıl Sonra Çözülen DNA Gizemi, Tüm ABD Bu Olayı Konuşuyor

ABD'nin Kaliforniya eyaletinin Tiburon bölgesinde 1966 yılında bir uçurumda bulunan ve 'Marin County Jane Doe' olarak bilinen kadının kimliği, yıllar sonra yeniden değerlendirildi.

60 yıl sonra kullanılan DNA teknolojisi ile kadının Tazmanyalı Dorothy Jean Vaillancourt olduğu tespit edildi.

Şerif Ofisi Sözcüsü Adam Schermerhorn şunları söyledi: yıl önce bu teknoloji yoktu. Genetik veritabanları sayesinde artık faili meçhul vakaları çözebiliyoruz.

Kaynak: DHA