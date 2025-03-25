Sri Lanka'da Tüberküloz Bilançosu: Geçen Yıl Yüzlerce Kişi Öldü

Sri Lanka’da geçen yıl yüzlerce kişinin tüberküloz nedeniyle hayatını kaybettiğini bildirdi.

Sri Lanka’nın Ulusal Tüberküloz Kontrol ve Göğüs Hastalıkları Programı direktörü Pramitha Shanthilatha, konuya ilişkin açıklamasında 2024’te 758 kişinin tüberküloz nedeniyle hayatını kaybettiğini duyurdu.

Shanthilatha, Dünya Tüberküloz Günü nedeniyle yaptığı açıklamada, geçen yıl ülke genelinde yaklaşık 9 bin tüberküloz vakası bildirildiğini ve çoğunun Batı Eyaletindeki Colombo Bölgesi'nde kaydedildiğini ifade etti. Shanthilatha konuşmasında, "2024'te 5 bin 291 erkek hastaya, 3 bin 259 kadın hastaya ve 250 çocuğa tüberküloz teşhisi konduğunu kaydettik. Sri Lanka 2030 yılına kadar tüberkülozu ortadan kaldırmak için çalışıyor” diye konuştu.

Kaynak: DHA