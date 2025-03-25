İtalya'dan Türkiye'ye Seyahat Uyarısı

İtalya Dışişleri Bakanlığı, Türkiye’ye yönelik seyahat uyarısını güncelledi. BBC’nin haberine göre, bakanlık vatandaşlarına “İstanbul Belediye Başkanı'nın tutuklanması ve ardından gösterilerin yasaklanması sonrası, ihtiyati tedbirlerin alınması ve yerel yetkililerin açıklamalarına sıkı sıkıya uyulması” çağrısında bulundu.

İtalya Dışişleri Bakan Yardımcısı Edmondo Cirielli, Türkiye’deki gelişmelerden dolayı “çok endişeli” olduklarını belirtti. Cirielli, “Türkiye, İtalya'nın NATO’daki önemli bir müttefiki ve büyük bir ekonomik partneri. Ayrıca Türk halkıyla derin bir dostluğumuz var. Bu nedenle çok endişeliyiz ve üzgünüz. Çatışma değil, diyaloğun hakim gelmesini umuyoruz.” ifadelerini kullandı.

Kaynak: Haber Merkezi