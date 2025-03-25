Şili'de Orman Yangını! 2 Bin Kişi Tahliye Edildi

Şili'de orman yangınları nedeniyle 2 bin kişi tahliye edildi. Yangının şimdiye kadar 1190 hektarlık alanı küle çevirdiği bildirildi.

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Şili'de Orman Yangını! 2 Bin Kişi Tahliye Edildi

Şili'nin Araucania bölgesinde devam eden orman yangını nedeniyle 2 bin kişi tahliye edildi.

Ulusal Afet Önleme ve Müdahale Servisi (Senapred) tarafından yapılan açıklamada, Traiguen kasabasındaki yangının şu ana kadar 1190 hektarlık alanı küle çevirdiği bildirildi.

Yangın nedeniyle kasabadaki tüm okullar tatil edilirken, havadan ve karadan çok sayıda ekip müdahale çalışmalarını sürdürüyor.

Şili'de Orman Yangını! 2 Bin Kişi Tahliye Edildi - Resim : 1

Araucania Bölgesi Şefi Patricio Amparan, basına yaptığı açıklamada, "Traiguen'de zorlu bir süreç yaşanıyor. Şiddetli rüzgarlar, yangınla mücadeleyi oldukça güçleştiriyor ve alevler hızla yayılıyor." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA-DHA

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