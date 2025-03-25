Yeni Zelanda'da 6.7 Büyüklüğünde Deprem

Yeni Zelanda'nın Güney Adası'nda 6.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS), depremin merkez üssünün Güney Adası olduğunu ve yaklaşık 10 kilometre derinlikte gerçekleştiğini duyurdu.

CAN KAYBI YAŞANMADI

İlk belirlemelere göre, depremde can veya mal kaybı yaşanmazken, tsunami uyarısı yapılmadı. Yeni Zelanda Ulusal Acil Durum Yönetim Ajansı, denizde güçlü akıntılar olabileceğini belirterek vatandaşları plajlardan ve denizden uzak durmaları konusunda uyardı.

Kaynak: AA