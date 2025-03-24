Gösteri Uçağı Bir Anda Yere Çakıldı, Eğlence Yerini Korkuya Bıraktı

Güney Afrika'da bir uçak hava gösterisi yaptığı sırada yere çakıldı. Uçağın pilotu hayatını kaybetti.

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Güney Afrika'nın başkenti Cape Town'un kuzeyindeki Saldanha kasabasında cumartesi günü düzenlenen West Coast Hava Gösterisi'nde bir uçak düştü. Uçağın pilotu James O’Connel hayatını kaybetti.

Eğlence korku dolu anlara dönerken, Manevralar yapan uçağın yere çakıldığı anlar izleyiciler tarafından anbean kaydedildi.

Gösterinin düzenleyicilerinin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “West Coast Hava Gösterisi organizatörleri, Güney Afrika'dan son derece yetenekli ve saygı duyulan bir test pilotu olan James O'Connell'in dahil olduğu bir kazayı büyük bir üzüntüyle doğrulamaktadır. O'Connell, Güney Afrikalılar için derin tarihi öneme sahip, sevilen bir savaş uçağı olan Impala Mark 1'in yeteneklerini sergilemeyi amaçlayan rutin bir gösteri yapıyordu. Bu gösteri özellikle büyük bir anıydı çünkü Impala, yıllardır hava gösterilerinde sahnede görülmemişti" ifadeleri kullanıldı.

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Kaynak: İHA

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Uçak Güney Afrika
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