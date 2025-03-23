Somali'de Korku Dolu Anlar... Düşen Uçak 5 Kişiye Mezar Oldu
Somali’de meydana gelen uçak kazasında 5 kişinin hayatını kaybettiği açıklanırken, kazanın nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.
Somali’nin başkenti Mogadişu'da feci bir kaza meydana geldi. Güney Somali'den kalkan 'DHC-5D Buffalo' model uçağın, Mogadişu'nun yaklaşık 24 kilometre güneybatısında düştü. Meydana gelen uçak kazasında 5 kişi hayatını kaybetti.
Somali Sivil Havacılık Otoritesi’nden (SCAA) yapılan yazılı açıklamada, yerel saatle 17.40 sıralarında meydana gelen kazada, Kenya uyruklu 5 mürettebatın hayatını kaybettiği ifade edildi.
Somali hükümetinden yapılan açıklamada, kazanın nedenini belirlemek için inceleme başlatıldığı belirtildi.
Kaynak: DHA
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