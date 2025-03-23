Trump'ın Başkan Olmasıyla İstifa Eden Eski Savcı Jessica Aber Ölü Olarak Bulundu

ABD'nin Virginia eyaletinin Doğu Bölgesi’nin eski savcısı Jessica Aber, evinde ölü bulundu. Aber, ABD Başkanı Donald Trump’ın göreve gelmesinin ardından istifa etmişti.

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Trump'ın Başkan Olmasıyla İstifa Eden Eski Savcı Jessica Aber Ölü Olarak Bulundu

Eski ABD Başkanı Joe Biden tarafından göreve getirilen ve 20 Ocak'ta ABD Başkanı Donald Trump’ın göreve gelmesiyle görevinden istifa eden eski federal savcı Jessica D. Aber evinde ölü bulundu. 43 yaşındaki Aber, 2021 ile 2025 yılları arasında Virginia’nın Doğu Bölgesi’nde ABD savcısı olarak görev yapmıştı.

Virginia’nın Alexandria kentinde yaşayan Jessica Aber, cumartesi sabahı evine gelen Alexandria Polis Departmanı memurları tarafından hareketsiz halde bulundu. Polis, olayla ilgili inceleme başlatıldığını ve ölüm sebebinin Virginia Baş Tıbbi Muayene Ofisi tarafından tespit edileceğini açıkladı.

ABD’nin yeni savcısı Erik S. Siebert, Aber’in ölüm haberinin ardından yaptığı açıklamada, “Bir lider, akıl hocası ve savcı olarak eşsizdi. Bu dünyada geçirdiği kısa sürede olağanüstü başarılara imza attı. Profesyonelliği, zarafeti ve hukuki zekası hepimize ilham verdi” ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA

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