Maduro Duyurdu, Hepsini Ülkeye Geri Alacak

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, El Salvador'da hapishanede bulunan tüm Venezuelalı göçmenlerin ülkeye geri getirileceğini açıkladı.

Başkent Caracas'ta konuşan Maduro, ilerleyen günler ve haftalarda bir grup genci kurtaracaklarını belirterek; kaçırılan, kaybolan ve suçsuz olmalarına rağmen El Salvador’daki kamplara gönderilen tüm Venezuelalıları geri getireceklerini ifade etti.

Maduro, ABD'nin ekonomik yaptırımları nedeniyle birçok Venezuelalının ülkesini terk etmek zorunda kaldığına dikkat çekerek, El Salvador yönetimine göçmenleri serbest bırakma çağrısı yaptı.

Kaynak: DHA