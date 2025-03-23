Papa Franciscus Haftalar Sonra Taburcu Edildi

Geçirdiği şiddetli bronşit nedeniyle 37 gün boyunca Roma'daki Gemelli Hastanesinde çift taraflı zatürre teşhisiyle tedavi altında olan 88 yaşındaki Papa, bugün ilk kez canlı olarak halkın karşısına çıktı.

Papa Franciscus, geleneksel pazar duası esnasında Gemelli Hastanesi önünde bulunanları balkona çıkarak selamladı. Tekerlekli sandalye ile balkona getirilen Papa, yaklaşık 2 dakikalık süre boyunca balkonda kaldı. Yorgun olduğu gözlenen Papa, selamlama sırasında "Sarı çiçekli bir hanımefendi görüyorum, ne güzel" ifadelerini kullandı.

Papa'nın selamlamasını, hastane önünde toplanan binlerce kişi takip ederken, bazı inananların ağladığı, bazılarının ise çok mutlu olduğunu ifade ettiği görüldü.

Papa Franciscus, halkı selamlamasının ardından araçla hastaneden ayrıldı.

Kaynak: AA