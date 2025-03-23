Papa Franciscus Haftalar Sonra Taburcu Edildi

Katoliklerin ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa Franciscus, haftalardır tedavi gördüğü hastanede kendisini bekleyenleri selamlamasının ardından taburcu olarak hastaneden ayrıldı.

Papa Franciscus Haftalar Sonra Taburcu Edildi

Geçirdiği şiddetli bronşit nedeniyle 37 gün boyunca Roma'daki Gemelli Hastanesinde çift taraflı zatürre teşhisiyle tedavi altında olan 88 yaşındaki Papa, bugün ilk kez canlı olarak halkın karşısına çıktı.

Papa Franciscus, geleneksel pazar duası esnasında Gemelli Hastanesi önünde bulunanları balkona çıkarak selamladı. Tekerlekli sandalye ile balkona getirilen Papa, yaklaşık 2 dakikalık süre boyunca balkonda kaldı. Yorgun olduğu gözlenen Papa, selamlama sırasında "Sarı çiçekli bir hanımefendi görüyorum, ne güzel" ifadelerini kullandı.

Papa'nın selamlamasını, hastane önünde toplanan binlerce kişi takip ederken, bazı inananların ağladığı, bazılarının ise çok mutlu olduğunu ifade ettiği görüldü.

Papa Franciscus, halkı selamlamasının ardından araçla hastaneden ayrıldı.

Kaynak: AA

Etiketler
Papa Vatikan
CHP'li Başkana 'İzinsiz Gösteri' Soruşturması CHP'li Başkana 'İzinsiz Gösteri' Soruşturması
Saç Ekimi Şartları ve Uygunluk Kriterleri Nelerdir? Kimler Saç Ektirebilir? Saç Ekimi Şartları ve Uygunluk Kriterleri Nelerdir? Kimler Saç Ektirebilir?
Papa Bugün Taburcu Olacak Papa Bugün Taburcu Olacak
Gazze'de Can Kaybı Arttı Gazze'de Can Kaybı Arttı
ÇOK OKUNANLAR
İBB Başkanı İmamoğlu Tutuklandı EKREM İMAMOĞLU TUTUKLANDI
İBB Soruşturmasında Kararlar Açıklanıyor, İşte Tutuklanan ve Serbest Bırakılan isimler İBB Soruşturmasında Kararlar Açıklanıyor
Bu İki Burçtan Doğan Bebekler Resmen Dünyaya Meydan Okuyor! İşte O Buçlar Bu İki Burçtan Doğan Bebekler Resmen Dünyaya Meydan Okuyor! İşte O Buçlar
2000’lere Damgasını Vurmuştu: Efsane Dizi Geri Dönüyor! Yeni Kadrosu ‘Yok Artık’ Dedirtti 2000’lere Damgasını Vurmuştu: Efsane Dizi Geri Dönüyor! Yeni Kadrosu ‘Yok Artık’ Dedirtti
Buzdolabında Sebze ve Meyve Bölümüne 1 Tane Koyun: Buruş Buruş ve Küflenen Yiyeceklere Son Veriyor Buzdolabında Sebze ve Meyve Bölümüne 1 Tane Koyun: Buruş Buruş ve Küflenen Yiyeceklere Son Veriyor