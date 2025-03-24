Antalya'da 59 Bini Aşkın Araç Denetlendi

Antalya’daki trafik denetimlerinde 59 bini aşkın araç ve sürücü denetimden geçti. Trafik kurallarını ihlal ettiği belirlenen 20 bin 367 araç ve sürücüsüne para cezası veridi.

Antalya İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı birimler, "yakalanma riski" duygusunun sürekli ve üst düzeyde tutulabilmesi amacıyla gerçekleştirdiği denetimlerinde artışa gitti. Son bir haftada 59 bin 316 araç kontrol edildi.

Kontrollerde, yük taşıyan araçlara yönelik 5 bin 886, yolcu taşımacılığı yapan araçlara yönelik bin 848, alkol ve uyuşturucu/uyarıcı madde etkisinde araç kullanımıyla ilgili 5 bin 357, emniyet kemeri kullanımına ilişkin 12 bin 916 ve motosiklet ile motorlu bisiklet sürücülerine yönelik 15 bin 528 denetim yapıldı.

Emniyet kemeri takmayan bin 168, kask kullanmayan 2 bin 265 ve ehliyeti olmayan, geri alınan ya da iptal edildiği halde araç kullanan 255 sürücüye de işlem yapılırken, diğer trafik ihlalleriyle birlikte toplamda 20 bin 367 araç ve sürücüsüne trafik idari para cezası uygulandı.

Kaynak: İHA