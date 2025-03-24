Körfez'de Halk Ekmek Fabrikası'nda 120 Bin Pide Üretildi

Kocaeli’nin Körfez Belediyesi Halk Ekmek Fabrikası’nda ramazan boyunca 120 bin pide üretildiği bildirildi.

Pideler 370 gram olarak üretilirken 20 liraya vatandaşlarla buluşturuldu. Vatandaşın ilgisi de pidelere yoğun oldu.

Halk Ekmek Fabrikası dışında ilçe genelinde bulunan 20’ye yakın satış noktasından vatandaşlar pide temini gerçekleştirebildi. 370 gram olan ve 20 TL’den satılan pideler, vatandaşlar tarafından da beğenildi.

Kaynak: İHA