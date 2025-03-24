ERÜ Hastanelerine Bağışlanan Yeni Cihaz ile Tanı, Tedavi ve Takip Kolaylaşacak

Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı’na, hayırsever Turkuaz Seramik San. ve Tic. A.Ş. tarafından bağışlanan kabin tipi solunum fonksiyon test sistemi, tanı ve tedavi süreçlerini kolaylaştıracak.

ERÜ Hastanelerine Bağışlanan Yeni Cihaz ile Tanı, Tedavi ve Takip Kolaylaşacak

Bağışlanan cihaz, difüzyon ve statik ölçümler yapabilen bir solunum fonksiyon testi sistemi olup, ERÜ Hastaneleri’nde kullanılacak. Bu cihaz, solunum hastalıklarının tanısının konulmasında, tedavi sürecinin başlatılmasında ve hastaların takibinde büyük kolaylık sağlayacak.

TEŞEKKÜR AÇIKLAMASI

ERÜ Hastaneleri Başhekimi Prof. Dr. İbrahim Halil Kafadar, cihazın bağışlanmasından dolayı yaptığı açıklamada, "Göğüs Hastalıkları Kliniğimize kazandırılan bu değerli cihaz için bağışçımız Turkuaz Seramik Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Abidin Özkaya’ya ve Rektörümüz Prof. Dr. Fatih Altun’a teşekkürlerimi sunarım." dedi.

CİHAZIN ÖZELLİKLERİ VE KATKILARI

Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim Görevlisi Dr. Bilal Rabahoğlu, cihazın göğüs hastalıkları ve tedavilerinin planlanmasında önemli bir merkez olan Göğüs Hastalıkları Kliniği için büyük öneme sahip olduğunu belirtti. Dr. Rabahoğlu, "Solunum fonksiyon testi cihazları, hastalıkların belirlenmesi, tedavi sürecinin başlatılması ve takip edilmesi için oldukça önemlidir. Cihaz, astım tanısında kıymet taşıyan testlerin yapılmasını kolaylaştırırken, ultrasonik başlığı ile son derece hassas ölçümler yapabilmektedir. Ayrıca, tek nefes ölçümü ile statik akciğer volümlerini ölçebilmesi, kalibrasyon hatalarını en aza indirmesi ve Z skorlarını sunarak kıyaslama yapabilmesi gibi üstün özelliklere sahiptir" diye konuştu.

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Kaynak: İHA

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