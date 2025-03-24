Çark Deresi Çevresinde Bayram Öncesi Yoğun Temizlik Çalışması

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ), Ramazan Bayramı öncesinde Çark Deresi'nde çevre kirliliğini önlemek amacıyla kapsamlı temizlik çalışmalarına hız verdi.

Çark Deresi Çevresinde Bayram Öncesi Yoğun Temizlik Çalışması

SASKİ, "Bu Şehir Hepimizin" hareketinin ardından çevreye duyarlı adımlarını hızlandırarak, Çark Deresi'nin etrafında 8 kilometrelik alanda temizlik yaptı. Bu süreçte dere çevresinde uzayan otlar biçilirken, atık maddeler titizlikle toplandı.

SAĞLIKLI VE ESTETİK GÖRÜNÜM İÇİN TEMİZLİK SÜRÜYOR

Hafta sonuna kadar sürecek temizlik çalışmalarının ardından Çark Deresi çevresi, sağlıklı ve estetik bir görünüme kavuşacak. SASKİ, bayram öncesi çevre kirliliğine karşı yürüttüğü bu yoğun çalışmayla, hem estetik hem de çevresel açıdan önemli bir adım atmış olacak.

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Kaynak: AA

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