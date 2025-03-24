Margün Enerji, İzmir Seferihisar Jeotermal Enerji Santrali'ni Satın Aldı

Naturel Holding bünyesinde faaliyet gösteren Margün Enerji, çevre dostu enerji dönüşümüne öncülük etme vizyonuyla faaliyetlerini sürdürdüğünü belirtti. Şirket, sürdürülebilirlik ilkeleri, ESG (Çevresel, Sosyal ve Kurumsal Yönetişim) kriterleri ve inovasyon odaklı stratejisiyle Batı Avrupa, ABD ve İngiltere gibi bölgelerde iklim teknolojileri alanına odaklanmayı sürdürüyor.

YENİ YATIRIMLA YENİLENEBİLİR ENERJİ PORTFÖYÜ GENİŞLİYOR

Margün Enerji, İzmir Seferihisar Jeotermal Enerji Santrali’nin satın alımını 16 milyon dolar (yaklaşık 605 milyon lira) bedelle gerçekleştirdi. Bu yatırım sayesinde şirketin toplam kurulu gücü, iştirakleriyle birlikte 330 megavata ulaştı. Şirket, söz konusu anlaşmayı Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) duyurdu.

MARGÜN ENERJİ CEO'SU SAMİ ÖZGÜR BOSTAN'DAN AÇIKLAMA

Margün Enerji Üst Yöneticisi (CEO) Sami Özgür Bostan, yeni yatırımın şirketin yenilenebilir enerji alanındaki gücünü pekiştireceğini ifade ederek, "Yenilenebilir enerji ve iklim teknolojileri yatırımlarımız, sürdürülebilirlik yaklaşımımız doğrultusunda hız kesmeden devam ediyor. Jeotermal enerji yatırımı, enerji üretim kapasitemizi artırırken, sektördeki güçlü konumumuzu pekiştiriyor ve karbon ayak izinin azaltılmasına katkı sağlıyor. Hedefimiz, yurt içi ve yurt dışında iklim teknolojileri alanında liderlik misyonumuzu sürdürmek ve yatırımlarımızla sürdürülebilir bir geleceğe katkı sağlamaktır." dedi.

KÜRESEL PAZARDA YENİLENEKBİLİR ENERJİ ÇÖZÜMLERİNE ODAKLANILIYOR

Türkiye'deki güçlü varlığını küresel pazarda genişletmeyi amaçlayan Margün Enerji, sürdürülebilir enerji çözümlerinde inovasyon ve teknoloji odaklı büyüme stratejisini yurt içi ve yurt dışında kararlılıkla sürdürüyor.

Kaynak: AA