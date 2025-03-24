Kızı Tarafından Öldürülen Anne Son Yolculuğuna Uğurlandı

T.C.’nin cenazesi, Kayseri Devlet Hastanesi morgundan yakınları tarafından teslim alındıktan sonra Hulusi Akar Camisi'ne getirildi. Burada kılınan cenaze namazının ardından Şehir Mezarlığı'na defnedildi.

Olay, Sahabiye Mahallesi Konak Sokak’ta meydana geldi. T.C. ile kızı M.C. arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine M.C., annesini bıçakladı. T.C., olay yerinde hayatını kaybetti.

Polis ekipleri, şüpheli M.C.'yi gözaltına aldı. Soruşturma devam ediyor.

Kaynak: AA